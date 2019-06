20 Photos: Mbathio Ndiaye : « amna kene comme bepp djiguene»

La chanteuse Mbathio Ndiaye, qui reconnaît que beaucoup d’hommes lui courent derrière, vient de lancer dans les bacs le titre de sa nouvelle mixtape intitulée « Da ma la nob si pet » (je t’aime en cachette), un sujet assez fréquent dans la discographie sénégalaise.

Mais, s’empresse-t-elle d’ajouter, dans une interview avec L’Observateur, que tel n’est pas son cas. Et de marteler : « Il y a bien un homme dans ma vie Je suis une femme et mon souhait le plus absolu est de me caser et fonder une famille avec l’homme de ma vie ».