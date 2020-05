Giving Help est une association humanitaire, un centre de brainstorming qui a pour but de développer, de changer et de transformer les conditions de vie ainsi que les hommes par le biais de l’intégrité et la solidarité. En cette période du Ramadan et de la pandémie , les jeunes de Giving Help ont décidé d’apporter leur soutien dans les daaras de Grand Yoff, Liberté 1, Parcelles Assainies et Zac Mbao avec des produits hygiéniques et des ravitaillements alimentaires (riz,huile,chocolat etc..) afin qu’ils puissent tenir au moins durant la première moitié du ramadan.

En images revivez l’activité de l’association Giving Help

Article publié par Sanslimites

