20 PHOTOS : Soxna Aïda Diallo. Troisième «rayon de soleil» de Cheikh Bethio ,sagnsé à couper le souffle

Cette sublime beauté, qui est très souvent aux côtés de Cheikh Béthio Thioune se nommeSoxna Aïda Diallo. Troisième «rayon de soleil» du Cheikh, d’aucuns disent même que c’est la préférée du guide. Native de Dagana à la fin des années 70, en 1979 plus exactement, elle est disciple du Cheikh depuis 1993 et est devenue son épouse depuis une décennie. L’originaire du nord du Sénégal a donné des fils au Cheikh et est connue pour sa coquetterie, ses greffages, ses poses d’ongles. Elle sait du reste être très à la mode. Elle adore, diton, le «sanse» et le «defar bamu baax».

