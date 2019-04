GALSEN221 – Le président de la République son Excellence Macky Sall a été investi ce mardi, 2 avril 2019, à Diamniadio. Alors que pas moins de 18 Présidents africains ont rallié la capitale sénégalaise pour l’occasion, le responsable Apr et président du mouvement FCP, Ousmane Sylla, s’est fait remarquer dans l’assistance. Comme on pouvait s’y attendre, il a répondu présent à l’appel du chef de l’Etat qui entame officiellement son second mandat.

GALSEN221TV