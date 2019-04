Après sa non reconduction aux transports aériens, voici la réaction de Maimouna Ndoye Seck

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Celle qui a géré d’une main de fer le ministère des transports aériens, a accueilli avec philosophie sa non reconduction dans son ministère. Après avoir réussi la mission qui lui a été confiée concernant l’inauguration de l’AIBD et le lancement effectif de la compagnie AIR SENEGAL c’est avec la conscience tranquille qu’elle reste à la disposition du Chef de l’Etat pour l’aider à accomplir la tache difficile qui l’attend pour ces cinq prochaines années.

C’est dans ce sens qu’elle a remercié le président Macky Sall pour la confiance placée en elle lors de son premier mandat et renouvelé sa volonté à l’aider dans l’atteinte des objectifs fixés par le PSE.

Voici la publication qu’elle a faite sur son compte Facebook:

Merci aussi à tous les amis pour les félicitations et les prières. Une mission s’achève, d’autres sentiers s’ouvrent. Ainsi va la vie. Restons tous engagés auprès du Président Macky SALL.