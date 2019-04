Gouvernement Macky 2 :Une hécatombe annoncée cet-après midi

Après la reconduction, hier soir, de Mohammad Boun Abdalla Dionne comme Premier ministre de l’ère 2 du Président Macky Sall, la composition du gouvernement devrait être rendue publique dans les heures à venir. Les Sénégalais, visiblement impatients, auront l’occasion de connaître les hommes et les femmes qui auront la lourde tâche d’imprimer les marques du régime.

Pour l’instant, les supputations vont bon train sur les hommes et femmes susceptibles de figurer dans le nouveau gouvernement. Mais une chose est sûre : les Sénégalais veulent de nouveaux visages pour bâtir un nouveau Sénégal. A l’image du Président Sall, les Sénégalais aspirent, d’une part, à un attelage gouvernemental composé d’hommes neufs plus au moins démarqués des deux dernières décennies. D’une part, ils désirent voir des hommes et des femmes qui brillent par leur compétence et leur intégrité morale dans la gestion des affaires publiques.

En tous les cas, les tractations et nominations d’hier entre Macky-Mohammad Dionne etMaxime (3M) ont données un signal très fort sur la composition de ce gouvernement attendue d’un moment à l’autre, puisque selon nos sources, il y aura beaucoup de surprise et une hécatombe sur ce que sera le nouvel attelage gouvernemental. Les prochaines heures nous édifieront. Wait and see.

Avec Sanslimites