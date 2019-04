La liste du nouveau gouvernement connue avant 21 heures

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Depuis hier tous les regards sont tournés vers la présidence de la république. Selon nos informations la liste des membres du nouveau gouvernement sera connue avant 21 heures. Le président de la République Macky Sall et ses plus proches sont dans les derniers réglages dans le bureau de ce dernier.

Nous y reviendrons.

16h- 41 Les choses sérieuses vont démarrer, comme annoncé par le site des exclusivités dakarposte. En clair, le chef de l’Etat Macky vient d’arriver au Palais de la République. Comme hier, il est venu à 16h 35 avec une escorte légère.

17h – 14 En attendant la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement, la nouvelle mouture en compte désormais 30 ou un peu plus. Ce sera, nous apprend-on, une équipe resserrée . Des ministres d’Etat sont annoncés dans cet attelage

17h-46 Harouna Moussa Dia fera t’il son entrée dans le gouvernement Dione? Nous ne saurons y répondre. En tous les cas, une rumeur persistante comme quoi ce médiateur de l’ombre de l’APR pourrait occuper le poste de ministre de l’Agriculture a fini de faire le tour du globe par la magie de la toile. Certains proches de l’homme fort du Bosséa avec lesquels nous avons taillé bavette s’accordent à nous souffler que si Harouna voulait être ministre, il le serait depuis longtemps. Pour ainsi dire que c’est un bruit. Avéré ou pas, la publication de la liste des ministres qui ne va plus tarder, édifiera tout le monde

18h-17 Les dernières rumeurs distillées annoncent une stabilité aux postes les plus importants, autrement dit nombre de pièces maitresses de l’APR, membres du dernier gouvernement, pourraient conserver leurs portefeuilles

18h-32 Le Pr Macky, Mohamed Dione enfermés dans le bureau du chef de l’Etat. Vous aurez compris que c’est pour les derniers réglages par rapport à la publication de la liste du nouveau gouvernement. Nous tenons cette der des ders de plusieurs sources d’information tapies dans le Palais Présidentiel.

19h – 47 Nos sources, tapies à la Présidence de la République, sont plus que formelles: Le Pr Macky Sall et son homme de confiance, nous voulons nommer le Premier Ministre Mohamed Dione mettent la dernière main à la nouvelle mouture du gouvernement, qui doit être dévoilée

19h49 L’incertitude règne, pourrait-on dire, sur l’ampleur de la réorganisation gouvernementale. “Le nombre de fake news, manips, noms jetés en pâture sur le remaniement, c’est vertigineux” a laissé entendre un des informateurs de dakarposte

20h02 Les ministres, directeurs généraux d’entreprises entre autres responsables du parti au pouvoir et leurs alliés passent par toutes les émotions; normal serait-on tenté de dire.

Dans l’attente de la publication de la liste tant attendu de l’ossature gouvernementale, il revient à dakarposte que c’est l’angoisse le sentiment le mieux partagé. Les ministres, entre autres ont le moins que l’on puisse dire vécu le week-end le plus long de leur vie.

Certains n’ont pas fermé l’oeil depuis plus de… 48 h, d’autres au contraire ont noyé leur stress dans le sommeil. Mais tous ou presque étaient débout dès les premières heures de la matinée du dimanche.

Responsables “Apéristes” et parents comptaient le temps, minute par minute. Chacun s’occupait comme il pouvait. Certains ont même quitté le domicile familial pour fuir la pression en s’isolant avec les compagnons d’infortune.