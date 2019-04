Le Pr Macky Sall vient d’arriver au Palais Présidentiel

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

16h- 41 Les choses sérieuses vont démarrer, comme annoncé par le site des exclusivités dakarposte. En clair, le chef de l’Etat Macky vient d’arriver au Palais de la République. Comme hier, il est venu à 16h 35 avec une escorte légère.

16h-50 – Les reporters dépêchés par leurs patrons, qui ont fait le pied de grue devant la Présidence de la République depuis ce matin, autorisés à 16h 50 à accéder “chez” Macky. C’est dire que, comme l’annonçait en exclusivité Dakarposte, la liste des ministres du gouvernement Dione sera publiée incessamment

17h – 20 ll y a des jours qui semblent plus longs que d’autres. Il revient aux radars fureteurs de dakarposte que chez certains ministres pour ne pas dire tous, on attend depuis plusieurs semaines un remaniement entre fébrilité, résignation et curiosité, mais surtout ” dans le flou “. Et, l’état d’esprit varie en fonction du nombre de rumeurs insinuant que le ou la ministre est sur la sellette. Mais, aux dernières nouvelles : ce sera un grand ménage pour ainsi dire que ce sont bien plusieurs ministères qui verront leur locataire changer.