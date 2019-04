Les probables nominations du nouveau gouvernement de Macky Sall

Apres la démission du premier ministre et de son gouvernement, la première équipe gouvernementale du deuxième mandat du Président Macky Sall se précise. Selon une source proche, Mahammad Boun Abdallah Dionne sera reconduit au poste de chef du gouvernement. Il serait sur le point de rempiler malgré sa volonté exprimée de céder le fauteuil si l’on sait que le Pm a été félicite par le président de par sa loyauté et son service rendu à la nation et à cote du président.

Mahammad Dionne sera le Pm du Macky 1 du mandat 2019-2024. Si cette reconduction n’a pas surpris, il en sera de même pour ces hommes Il s’agit d’Aly Ngouille Ndiaye de Amadou Ba , Abdoulaye d Diallo et Augustin Tine. En termes de réaménagement, on pourrait attendre l’arrivée possible de Me Oumar Youm , on note aussi l’arrivée de Cheikh Oumar Hann après le grand succès obtenu a Podor. Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, Pour ce qui est des alliés du Ps devraient poursuivre la collaboration.

Les noms d’Aissata Tall Sall et Mamadou Diagne Fada ont été annoncés sans préciser la station qui leur est dévolue. Abdoulaye Balde aussi aurait été consulté. Abdoulaye Diouf Sarr risque lui de céder son fauteuil de la Santé à Mountaga Sy pour prétendre à un autre fauteuil. En ce qui concerne les recalés, seuls quelques noms ont fuité il s’agit de Ndeye Saly Diop Dieng, Mbagnick Ndiaye, Diene farba sarr ou encore Oumar Gueye. Les noms des progressistes n’ont pas été cités.

IBRAHIMA/SENEGAL7