Macky en guerre contre les lenteurs administratives

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé ce mardi sa volonté d’en finir avec les lenteurs en adoptant le mode « fast-track » (voie rapide). Il a invité l’administration à « épouser les réalités de son temps« .

« Dans bien des cas, trop de routine, trop de lenteur et de procédures et de formalités indues continuent d’enterrer l’efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j’ai la ferme intention d’inscrire toutes les actions de l’État en mode fast-track« , a déclaré le chef de l’Etat. Macky Sall a, par ailleurs, salué les mérites de l’administration sénégalaise, »notre administration est rompue à la tâche » assure le chef d’Etat qui s’empresse de préciser: »mais nous pouvons faire mieux« . Selon lui l’administration sénégalaise « doit aujourd’hui épouser les réalités de son temps et s’adapter à ses missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes« .

Pour ce faire Macky Sall annonce des réformes: « J’engagerai donc des réformes sans tarder visant à simplifier et à rationaliser nos structures, réformer nos textes là où c’est nécessaire. Et dématérialiser davantage nos procédures et formalités administratives dans la continuité du Forum national de l’administration tenu en avril 2016« , a-t-il promis. Le président de la République d’inviter les agents de l’administration « à être un acteur et un partenaire de cette mutation qualitative«.