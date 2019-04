Moustapha Niasse sur la suppression du poste de PM : « Le Président Macky Sall m’avait informé de son projet »

Trente six ans avant Mouhammad Boune Abdallah Dione, il avait été le premier Premier ministre chargé de mener à terme le processus de suppression de… son poste. Aujourd’hui, encore aux affaires, Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée, révèle à nos confrères le soleil que le Président Macky Sall l’avait informé de sa décision de faire comme Abdou Diouf, l’un de ses prédécesseurs.

Après avoir occupé le poste de Directeur de Cabinet, puis avoir été plusieurs fois Ministre, sous le Président Léopold Sédar Senghor, Moustapha Niasse est nommé Premier ministre le 03 avril 1983 par le Président Abdou Diouf, et chargé par ce dernier d’une mission spéciale : mener à bien le processus de suppression du poste de chef du Gouvernement. En vingt six jours, il allait s’acquitter de sa mission « sans état d’âme », se rappelle l’actuel President de l’Assemblée nationale avec qui le soleil s’est entretenu au téléphone.

Moustapha Niasse est d’avis que « quand on aime son pays comme un homme d’État, on doit accepter, et par dessus tout, de réaliser ce projet ». Évoquant son expérience d’avril 1983, il raconte : « pendant vingt six jours, j’ai mené ce projet phare de la Présidence de Diouf, car il était porteur d’espoirs et d’avantages ». Commentant le projet actuel, le Président de l’Assemblée nationale révèle que son auteur l’avait mis au parfum : « Le Président Macky Sall m’avait mis au courant de son projet. Il m’en avait parlé et je trouve que c’est une excellente chose. J’approuve ce que le Président Sall a fait (ndlr : le projet de suppression du poste de Premier ministre). C’est une bonne chose parce qu’il va donner des avantages certains dans la conduite de la gouvernance et dans la réalisation des projets du quinquennat ».