L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes dépend de la présidence de la République. C’est ce qui relève de la nouvelle répartition des services de l’Etat.

Ce, alors que le nouveau gouvernement comprend un ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications. Une décision qui est également motivée par la volonté du chef de l’Etat d’accélérer les choses pour le prochain quinquennat et éviter des differences entre les ministères et les directions.

IBRAHIMA/SENEGAL7