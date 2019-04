Nouvelles indications sur la composition des membres du nouveau gouvernement

La liste officielle du gouvernement sera publiée dans quelques heures, ce dimanche, 7 avril 2019. Soit, 24 heures après la nomination du Premier ministre. Par décret 2019-59 du chef de l’Etat, Macky Sall, lu par Jean Maxime Simon Ndiaye, samedi, 6 avril, Mahammad Boun Abdallah Dionne a été reconduit avant la suppression dudit poste. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement de l’ère Macky 2 ont démarré dans la soirée.

Selon nos informations, sans surprises Amadou BA, Mary Teuw Niane et Aly Ngouille Ndiaye, respectivement ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ont été consultés, ce samedi. D’autres consultations, nous dit-on, se font au téléphone.

Cumulativement à ses fonctions de Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne a été nommé ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence. C’est cette fonction qui prendra le dessus après la réforme sur la suppression du poste de Premier ministre. Aussi, il remplace Jean Maxime Simon Ndiaye, qui succède à Seydou Gueye au poste de Secrétaire général du Gouvernement.

Une liste d’un éventuel “nouveau attelage gouvernemental” circule également sur la toile et affole les Thiessois. En effet sur cette liste qui circule à travers Whatsapp, aucun fils de la capitale du rail, ni de Thies ville, ni du département n’y figure.

Affaire à suivre