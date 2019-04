Remaniement ministériel: Une liste du futur gouvernement aurait fuité sur Whatsapp

Une liste d’un éventuel “nouveau attelage gouvernemental” circule sur la toile et affole les Thiessois. En effet sur cette liste qui circule à travers Whatsapp, aucun fils de la capitale du rail, ni de Thies ville, ni du département n’y figure.

Pour qui connait l’histoire, Thies ville carrefour a toujours occupé une place importante en quantité et en qualité dans le gouvernement du Sénégal. Ce qui laisse perplexe certains Thiessois qui ont commencé à déplorer cette situation, certains croient même que pour cette nouvelle, il s’agit d’un poisson d’Avril… En tout cas, l’attente pour en savoir plus, ne sera pas très longue, parce que la RTS vient d’annoncer que la liste officielle du futur gouvernement sera connue demain. Wait and See…