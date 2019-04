Sénégal 2019: Après la reconduction de Boun Dionne, la liste du nouveau gouvernement publiée dans quelques heures

Dans le mille!Annoncé depuis plusieurs jours par sunubuzz, le remaniement a eu lieu ce week-end et comme nous l’écrivions Mohamed Boun Abdlllah Dione a été reconduit à son poste.

Mieux, Dione a encore pris du galon. Il va désormais assumer cumulativement avec les fonctions de ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République. En somme, le président de la République a renouvelé sa confiance à Mohamed Dione non sans lui demander de lui proposer une nouvelle équipe. Et, celui qui tient le manettes de la Primature de commencer les consultations. Et, aux dernières nouvelles, la liste du nouveau gouvernement sera connu dans les prochaines heures et publié dans le journal officiel.