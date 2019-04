Urgent -Les premières fuites des nominations du premier gouvernement du deuxième mandat de Macky Sall

En attendant la démission annoncée du gouvernement du premier ministre, les premiers fuites de la constitution de la première équipe gouvernementale du deuxième mandat du Président Macky Sall se précisent.Selon une source proche de ce dossier, les doutes sur la réduction de Mahammad Boun Abdallah Dionne au poste de chef du gouvernement ne sont plus permis. Pendant de Gossas va rempiler malgré sa volonté exprimée de céder le fauteuil.

Le président Macky Sall lui aurait refait confiance. Mahammad sera le Pm du Macky 1 du mandat 2019-2024.Mais si cette reconduction n’a pas surpris plusieurs personnes, il en sera de même pour ces » hommes du hommes du président » qui, en plus de ne pas bouger, seront renforcés avec le statut de ministre d’État. Il s’agit d’Aly Ngouille Ndiaye et de Amadou Ba. Augustin Tine restera au poste.En termes de réaménagement, l’on noys informe de l’arrivée possible de Me Oumar Youm au Commerce et à l’industrie d’où son remplacement au cabinet du chef de l’état.Les noms de Mame Boye Diao, Aissata Tall Sall et Mamadou Diagne Fada ont été annoncés sans préciser la station qui leur est dévolue. C’est le cas l’ancien président du conseil national de la jeunesse, Me Aliou Sow qui aurait été consulté.Abdoulaye Diouf Sarr risque de céder son fauteuil de la Santé à Dr Daouda Ndiaye de Pikine.En ce qui concerne les recalés, seuls quelques noms ont fuité et il s’agit de Ndeye Saly Diop Dieng, Mbagnick Ndiaye, Oumar Gueye.Pour ce qui concerne les alliés, sans être péremptoire, il nous a été indiqué que Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye devraient poursuivre la collaboration. Les noms des progressistes n’ont pas été cités. Mais le nom de Bouna Mouhamed Seck est chuchoté dans les chaumières.Nous suivrons tout cela avec vous….