Urgent : Nouveau gouvernement voici la liste des ministres déjà consultés

Ce samedi, 6 avril, Mahammad Boun Abdallah Dionne a été reconduit avant la suppression dudit poste. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement de l’ère Macky 2 ont, déjà, démarré.

Selon nos informations et sans surprises Amadou BA, Mary Teuw Niane et Aly Ngouille Ndiaye, respectivement ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ont été consultés, ce samedi. D’Autres consultations, nous dit-on, se font au téléphone.

Avec Senegal7