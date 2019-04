Vidéo – Jean Paul Dias réagit aux révélations de son fils Barth : “bou féké li mouy wakh degueu le”

La récente sortie du maire de Mermoz Sacré Coeur, Barthélémy Dias sur ce qu’il considère comme un hold up électoral suscite encore de nombreux commentaires au sein de l’espace politique sénégalais. Et cette fois-ci, c’est son propre père qui s’est invité au débat t à travers un entretien accordé à Senegal7. Jean Paul Dias de dire qu’il convient d’apporter un démenti et des preuves si Barth’ n’a pas raison. Et si vraiment, il a raison poursuit-il, “ce sera louche”.