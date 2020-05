La jeunesse de l’Union pour la renaissance parti sankariste (UNIR/PS) a célébré jeudi 21 mai, la journée nationale de la jeunesse sankariste. Une date historique. Le capitaine Thomas Sankara a été arrêté le 17 mai 83 sous le régime de Jean Baptiste Ouédraogo.

Le 21 mai 83 justement, les lycéens et la jeunesse de la Haute-Volta ont manifesté à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans plusieurs localités, pour demander la libération de Thomas Sankara. Désormais les jeunes de l’UNIR/PS vont célébrer chaque 21 mai cette résistance de la jeunesse.

« Le 21 mai pour nous est une date historique qui nous rappelle à l’ordre et qui interpelle tout un chacun. Il faut se souvenir de cette grande résistance de nos pères d’aujourd’hui et jeunes d’hier. Ils n’ont pas manqué de sortir nombreux lors de l’arrestation de Thomas Sankara. Une arrestation ignoble du régime de Jean Baptiste Ouédraogo et de ses valets locaux. Cette jeunesse d’hier est un exemple pour nous en libérant Thomas Sankara et ses compagnons. La jeunesse de l’UNIR/PS a décidé de prendre ce 21 mai, date de la libération du Président Sankara comme date nationale de la jeunesse sankariste », a dit Bonaventure Koeta, le coordonnateur national de la jeunesse sankariste de l’UNIR/PS.

21 mai 1983 libération de Thomas Sankara

Au regard du contexte actuel du Burkina marqué par l’insécurité, les attaques terroristes mais aussi le coronavirus, la jeunesse de l’UNIR/PS pense qu’il est plus que jamais nécessaire pour les jeunes de mener la résistance. « Nous nous sommes peut-être même réveillés tard.

Le Burkina Faso au-delà de la pandémie de coronavirus connaît aussi l’insécurité. Chaque jour que Dieu fait, c’est le terrorisme qui endeuille notre nation. Nous pensons qu’un acte salutaire venant de la jeunesse qui rentre dans le cadre de la sensibilisation, de l’interpellation et qui permet à tout jeune de prendre conscience que c’est dans l’union que nous pourrons triompher serait nécessaire », a déclaré le coordonnateur national de la jeunesse sankariste de l’UNIR/PS.

Lamine Traoré

