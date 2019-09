Son surnom Dabakh, le tanneur de peau en arabe, a été transformé par les Wolofs en « Daa baax » « il est généreux « . Sa générosité était véritablement légendaire. Fils de El Hadj Malick Sy, ce 3éme khalife des Tidjanes est sans doute le plus connu et le plus aimé de sa lignée.

Générosité

Durant toute la période de son Khalifat (1957-1997), il a contribué à l’unité entre confréries et au dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Fils de El Hadj Malick Sy et de Sokhna Safiétou Niang, Serigne Abdou Aziz Sy est né en 1904 et fut le troisième Khalife Général des Tidjanes. Sa particularité, c’est qu’il eut la chance d’être éduqué par son père, ses grands frères et les Moukhadams de son père. Pour parfaire son savoir, il se rend chez Serigne Hady Touré, un des compagnons de son père, El Hadj Malick Sy. Il fréquenta également plusieurs centres d’excellence, notamment l’université de Tivaouane, celui de Mbacoumé, dans le Cayor, avant de partir à Saint-Louis alors qu’il avait 26 ans. Il y resta jusqu’en 1937, chez Serigne Birahim Diop. A l’image de son père, Serigne Abdou Aziz Sy a été à La Mecque avec son ami Lamine Gueye en 1947. Sa réputation, il la tient de sa générosité et sa mission de contribuer à l’unité entre confréries et au dialogue islamo-chrétien.

Sagesse

«Dabakh» possédait aussi plusieurs concessions agricoles, en particulier dans la région de Saint-Louis, dont l’exploitation était assurée par ses talibés. Il s’illustra non seulement par son érudition mais aussi par ses prêches, son engagement pour la cause islamique, ses nombreux écrits en arabe et une importante biographie de son père, El Hadj Malick Sy. En dirigeant les Chœurs des talibés de son père, il se fait une popularité sans faille. Ainsi «Moulaye Dabakh», comme l’appelaient affectueusement les disciples, faisait autorité de par sa sagesse et sa culture. Il était aussi un républicain, un homme qui ne se taisait pas quand sa société était en danger. Il a toujours demandé aux chefs religieux de tenir un langage de vérité à leurs disciples. Au pouvoir temporel, il a toujours rappelé que rien n’allait plus dans ce pays en raison des hommes faux, corrompus et malhonnêtes exploitant honteusement les populations.

Savoir

Durant son khalifat, il fit de nombreux voyages, notamment au Maroc, en Arabie saoudite, aux Etats-Unis, en France, en Mauritanie, suite aux nombreuses sollicitations qu’il reçut, en rapport avec la haute maîtrise qu’il avait du savoir islamique. Pacifique, humble, courtois et discret, Serigne Abdou a su tisser dans les pays arabes, notamment au Maroc et en Arabie Saoudite, un tissu relationnel très solide, avec un seul et unique objectif : consolider la Umma islamique. Après avoir veillé 40 ans sur l’héritage et le temple de El Hadj Malick Sy, il est rappelé à Dieu le 14 septembre 1997, coïncidant avec un brouillard qui a duré toute la journée, alors que l’on était en période d’été. Ce que tout le monde voyait comme étant un signal fort sur la dimension extraordinaire de ce saint-homme. Son neveu, Serigne Mansour Sy «Borom Daraa Yi», lui succède dans ses fonctions de Khalife des Tidianes.