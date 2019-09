Entre Maimouna Socé et Abdoulaye Seye, ce n’est plus une affaire de simple relation amoureuse; ils sont désormais unis pour la vie, pour le meilleur et le pire. Formant un très beau couple, ils font plaisir à leurs proches en se montrant très glamour le jour de leur mariage.

Devenue Madame Seye, Maimouna s’affiche comme une princesse pour célébrer ce grand jour avec ses amis et sa famille. Galsen221.com souhaite un heureux ménage au couple.