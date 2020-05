Le 25 mai 1963, création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Retour rapide sur la première organisation continentale africaine.

Trente-deux (32) Etats africains signaient ce jour-là, à Addis-Abeba (Ethiopie), la charte de création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), sous la houlette de l’Empereur Hailé Sélassié d’Ethiopie.

A mire aussi : Quand Sankara prévenait : « Le jour où vous entendrez que Compaoré prépare un coup d’Etat contre moi… »

Mais parmi les chefs d’Etats fondateurs, les avis divergent sur sa nature : les partisans du fédéralisme (menés par le Président du Ghana, Kwame Nkrumah), s’opposent aux tenants d’une « Afrique des Etats », avec le Président sénégalais Léopold Sédar Senghor à leur tête. Ces derniers imposèrent leur vision et l’Organisation de l’Unité Africaine devint un outil de coopération, et non d’intégration, entre Etats.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

L’Organisation de l’Unité Africaine a été dissoute en 2002, puis remplacée par l’Union Africaine (UA) qui est devenue le fer de lance chargé d’accélérer et approfondir le processus d’intégration économique et politique sur le continent. Son Acte constitutif prévoyait des organes et institutions inspirés notamment du modèle de l’Union Européenne.

Pierre Doh

<a href=”https://www.afriksoir.net/25-mai-1963-ce-jour-la-les-peres-fondateurs-creaient-loua-a-addis-abeba/”Afriksoir

L’article 25 mai 1963 : Ce jour-là, les pères fondateurs créaient l’OUA à Addis-Abeba est apparu en premier sur Snap221.info.