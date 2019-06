25 Photos: Découvrez la ravissante épouse de Jacques Zoua qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Jacques Zoua, l’avant centre camerounais du Club Ajaccio de ligue 1 en France a une femme très Wandayante. En plus de sa beauté et de son charme, elle possède aussi un côté entrepreneur. Ancienne employée de la compagnie aérienne camerounaise Camer-co où elle officiait en tant que Custumer Service Agent, elle s’occupe aujourd’hui aussi bien de sa famille que de son business qui est dans le domaine du maquillage. Elle a récemment lancéDiamond Makeup qui est pour l’instant basé en France, mais organise régulièrement des master class en maquillage au Cameroun. Cette jeune camerounaise est très présente sur les réseaux sociaux, canal par le quel elle fait la promo de ses produits et de son savoir-faire. Une véritable Pro du maquillage !

