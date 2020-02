Depuis la nuit des temps le mariage a toujours été l’un des évènements les plus sacrés et les plus mémorables dans la vie d’une personne et à chacun son tour chez le coiffeur…

Ce Jeudi 30 Janvier 2020 c’était au tour de Sokhna Ndéya Devenue Mme Mbacké.

Mr et Madame Mbacke sont désormais dans la cour des grands et liés par les liens sacrés du mariage et ce dans toutes les épreuves de la vie…

Félicitations Et Heureux Ménage Mr et Mme Mbacké💍