25 Photos: Mariage de Mamadou SECK fils de Amadou SECK DG de Eurogerm : Le chef de l’état marque sa présence à la mosquée

Le mariage de Mamadou et Djické Ndiaye a battu le record de personnalités. Le gratin des VIP était réuni à cette belle cérémonie.

La présence du président de la république démontre des relations solides et cordiales entre les familles. Voilà un bel exemple de communion.

La première dame n’a pas raté l’occasion d’étaler toute sa classe et sa simplicité au domicile de Monsieur SECK.

Galsen221 souhaite un heureux ménage aux deux tourtereaux.

