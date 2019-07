25 Photos – Youssou Ndour chez Tanor pour présenter ses condoléances

Le Président du Conseil d’administration, Youssou Ndour, accompagné d’une forte délégation d’agents du Groupe Futurs Médias (Gfm), de Youssou Ndour head office et de ses proches, s’est rendu ce mercredi au domicile du défunt président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. Il a présenté ses sincères condoléances à la famille éplorée, à tous les militants du Parti socialiste et à tout le peuple sénégalais.

