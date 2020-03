« 250000 pour béne danou » (250000 francs cfa contre un peu d’intimité), c’est le titre d’une vidéo publiée sur YouTube par Raf Ndaf. Un comédien qui est sur la plateforme de partage de vidéos depuis le 19 Octobre 2017.

Sur les images, on y voit le jeune homme interpeller des sénégalaises pour leur proposer de l’argent contre du sexe. Ce, à l’aide d’une caméra cachée. Si le but est de faire rire, on peut dire que c’est râté.

En effet certains internautes jugent qu’il s’agit d’un manque de respect à l’égard des femmes sénégalaises. Dénonçant aussi bien le fond que la forme.

«Pas du tout marrant !»

« Ce n’est pas marrant encore moins professionnel! Tu filmes les gens à visage découvert et les intimides. Je te conseille d’aller apprendre les droits des personnes et de l’audiovisuel », lâche un internaute visiblement en colère.

Un autre ajoute, «vous exagérez tout le temps, ce que vous faites est humiliant ».

Sur YouTube, des dérives sont souvent notées. En 2015, l’humoriste Rémi Gaillard a failli être sous le coup de la loi. Ce, pour avoir posté une vidéo gag où il simule un acte sexuel derrière une femme allongée sur la plage.

Une vidéo qui avait suscité de vives polémiques à l’époque. Le Youtubeur accusé de banaliser le sexe à travers ses « gags » avait été obligé de présenter ses excuses.