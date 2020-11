2Millions 562 000Fcfa récoltés en 48h Pour Mame Nar, Mbaye Diagne Footballeur prend tout en charge

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Mbaye Diagne, né le 28 octobre 1991 à Dakar au Sénégal, est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste d’avant-centre au Galatasaray.

Le 31 janvier 2019, Mbaye Diagne s’engage pour quatre ans et demi avec le club turc du Galatasaray SK, où il est recruté pour la somme de 12 millions d’euros1.

Le Sénégalais poursuit sur sa lancée sur le plan individuel en marquant dix buts de plus en Süper Lig. Il est sacré meilleur buteur du championnat avec 30 buts, dont douze penalty. Galatasaray est champion de Turquie et réussit le doublé en s’adjugeant la Coupe.

Le 2 septembre 2019, poussé dehors par l’arrivée de Radamel Falcao, Diagne est prêté par le club turc au Club Bruges KV pour une saison avec une option d’achat de treize millions d’euros2. Lors de la rencontre au PSG en Ligue des champions, Diagne est accroché dans la surface par un défenseur parisien. Alors qu’il ne fait pas partie des tireurs désignés, il se saisit du ballon et manque la conversion du penalty. Le Club perd le match, et Diagne est provisoirement suspendu par le staff. Par la suite, le joueur attaque son entraîneur et son club dans la presse, ce qui a pour conséquence de l’écarter du groupe. Le Club ne parvient pas à se défaire du prêt lors du mercato d’hiver et le joueur entretient seul sa condition.

De retour à Galatasaray, Diagne est determiné à s’y imposer.