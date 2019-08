2STV- Pourquoi Dj Boub’s et Ya Awa ont quitté l’émission Vous et Nous ?

Depuis un certain moment, DJ boubs et Ya Awa n’apparaissent plus dans la fameuse émission Vous et Nous sur la 2STV. Selon des sources de limametti.com , Dj Boub’s ne peut plus faire de la Télé au moment où sa nouvelle boite va bientôt lancer sa TV.

Mais le soucis en est que la nouvelle TV de Emedia invest n’a pas encore séduit les sénégalais depuis son lancement. En tout cas, Boubacar Diallo a intérêt à réagir vite s’il veut concurrencer la TFM où les autres médias sont déjà en avance sur son groupe.

En ce qui concerne Yawa Awa nous n’avons pas encore d’informations sures. Mais ce qui est certains l’animatrice va surement revenir en force avec son style et pourquoi pas dans une nouvelle aventure. De toute façon Ya Awa ne chômera pas une seconde