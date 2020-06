Marre30 des produits d’entretien toxiques ? Entre innovations saines et classiques revisités, la marque française Gloss change la donne. On vous explique donc pourquoi choisir sa gamme 100% naturelle, simple et efficace.

Ils sont bons pour l’environnement… et votre santé !

Aucun conservateur, pas d’allergènes, pas de perturbateurs endocriniens et encore moins de colorants ou de parfums de synthèse : les produits Gloss sont entièrement naturels. Livrés dans leurs emballages 100% recyclés et recyclables – ils vous permettent d’assainir la maison en disant adieu aux produits nocifs. Le moyen idéal de nettoyer écologique tout en prenant soin de vous !

Ils permettent de tout nettoyer

Avec Gloss, vous assainissez la maison du sol au plafond. Qu’il s’agisse d’un savon noir 100% végétal enrichi à l’huile de lin pour nourrir et protéger toutes les surfaces, d’un vinaigre blanc au parfum naturel de framboise idéal pour la cuisine et la salle de bains ou encore d’un nettoyant spécial pour surfaces vitrées proposé en version gélifiée pour une pulvérisation sans coulures, ses produits ne reculent devant rien. Et à l’image d’un acide citrique conçu pour éliminer le calcaire, le tartre et la rouille, ils sont aussi redoutablement efficaces.

Ils remettent les recettes de grand-mère au goût du jour

Si Gloss innove, elle connaît aussi ses classiques. Entre un savon de Marseille à l’huile d’olive cuit au chaudron par un maître savonnier ou un bicarbonate de soude revisité sous forme de gel pour une meilleure adhérence, la marque mise sur des incontournables qui ont largement fait leurs preuves. Et si certains produits sont prêts à l’emploi, la gamme poudre (percarbonate de soude, cristaux de soude etc.) vous permet aussi de réaliser vos propres recettes, pour un ménage 100% naturel… et DIY !

