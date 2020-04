Après 6 semaines de confinement, les enfants sont de plus en plus nerveux et agités. Voici 3 exercices ludiques et efficaces proposés par la sophrologue Carole Serrat pour les aider à canaliser leur énergie et à s’apaiser.

Le petit mouchoir l’aide à maîtriser sa respiration

En portant son attention sur le souffle, votre enfant se calme tout en prenant conscience que sa respiration peut changer de rythme et d’intensité.

• L’enfant saisit les coins supérieurs d’un mouchoir en papier et le maintient devant sa bouche. Puis, il commence par souffler doucement : le papier se soulever et s’éloigner du visage. Lorsqu’il s’arrête de souffler, le papier revient vers son visage.

• Faites-lui observer le mouvement de va et vient du mouchoir en fixant son attention sur le souffle. Proposez-lui de souffler plus longtemps, plus fort, plusieurs fois rapidement en observant les différents mouvements du mouchoir.

Le sac à colère apaise son agressivité

Cet exercice favorise un retour au calme de l’enfant en le libérant de ses tensions et de son agressivité.

• Il imagine qu’il remplit un sac de toute sa colère. Il prend une grande inspiration et imagine que le sac est juste devant lui. Il ferme le poing, lève le bras et en soufflant très fort, il frappe vigoureusement le sac pour le détruire. Il relâche le bras et recommence 2 fois.

• Il répète l’exercice 3 fois avec l’autre bras, puis avec les deux bras.

• Pour terminer, il piétine allègrement le sac et ce qu’il reste de colère pour s’en débarrasser complètement.

La boule d’énergie canalise son énergie

Inspiré du Qi Gong (gym chinoise), cet exercice va l’aider à se poser, à se concentrer, à faire circuler l’énergie dans son corps et à le calmer.

• Debout, bras le long du corps, pieds bien ancrés dans le sol, il respire lentement et imagine qu’il inspire de l’air frais et qu’il expire de l’air chaud.

• Il lève les bras à hauteur des épaules et rapproche les mains l’une de l’autre, doigts écartés, comme si il tenait une balle. Il reste quelques instants immobile dans cette position avec cette balle imaginaire entre les mains.

• Il fait circuler la balle en la rapprochant de son cœur puis de l’estomac et du ventre. Et il recommence ce circuit cœur, estomac, ventre, entre 3 et 6 fois.

