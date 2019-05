3 milliards détournés à la SGBS : le candidat à la présidentielle de 2019 et ses co- prévenus devant la chambre criminelle

Arrêtés dans le cadre de l’enquête sur le détournement de 3 milliards de Fcfa à l’agence Manko de Pikine, une filiale de la Sgbs, le candidat à la présidentielle de 2019 Déthié Ndiaye, l’agent de crédit Wagane Mbaye et le chef d’agence Chérif Sow ont été envoyés en correctionnelle. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de banque et escroquerie.

Depuis sa cellule de la prison de Reubeuss, Déthié Ndiaye, l’ex-directeur commercial de l’agence Manko (filiale de la SGBS) de Pikine, avait brisé la glace pour appeler au respect de la présomption d’innocence. « Jusqu’ici c’est une seule partie qui parle. Quand tout sera tiré au clair, vous verrez qu’on est loin des montants avancés », a-t-il laconiquement confié « Tantôt c’est 500 millions de F Cfa, tantôt c’est 3 milliards.