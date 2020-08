in Sénégal

3 morts suspectes à Tivaouane : Les résultats de l’autopsie bientôt connus

La mort de Cheikh Kane, qui aurait tué sa femme Penda Bâ et sa fille avant de se suicider par pendaison, a fait l'objet de moult suspicions. Au point de nécessiter une autopsie pour éclaircir les zones d'ombres de ce drame familial qui a eu lieu à Tivaouane. Selon L'AS, les dépouilles ont été convoyées à Dakar pour connaître les causes exactes de leur mort survenue dimanche dernier. Et, rapporte le journal, les résultats des différentes autopsies sont attendus prochainement

