Le balcon d’une maison située aux Parcelles Assainies s’est effondré ce mardi 3 septembre 2019 et a fait un mort et 3 blessés. Il s’agit de Mame Penda Dioum (6 ans environ) nièce du lutteur Moussa Dioum qui a fini par succomber à ses blessures et de trois autres enfants blessés. L’accident s’est produit vers les coups de midi et a surpris les enfants qui étaient en train de jouer sous le balcon. Au moment de l’effondrement la quatrième victime se trouvait au niveau du balcon.

Les éléments de la Caserne des Sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies ainsi que le sous-préfet de ladite localité ont d’ailleurs fait une descente sur les lieux de l’accident. Un accident qui devrait sonner comme une alerte, dans l’oreille des autorités étatiques et locales. En ce sens que plusieurs bâtiments se trouvant dans un état de délabrement très avancé menacent ruine aux Parcelles Assainies. C’est le cas, à l’Unité 12 où plusieurs maisons en ruine, aux murs grandement fissurés sont abandonnées. Un danger permanent pour les riverains.