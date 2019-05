GALSEN221 – Ahmed Aïdara a organisé une conférence religieuse en ce mois béni de ramadan. L’événement a eu lieu dans son fief, à Guédiawaye et a regroupé une foule immense. Candidat déclaré à la mairie de la localité, le journaliste et son mouvement “Guédiawaye la bokk” préparent activement les locales et la conférence avait des airs de rentrée politique.

