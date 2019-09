Le nouveau Directeur des financement vert et des partenariats du ministère de l’environnement et du développement durable M. Al hassan Diop est accompagné d’une forte délégation du village de Grand Mbao et de Petit Mbao pour remercier le ministre Abdou Karim Sall pour sa nomination comme Directeur au ministère.

A travers cette nomination, Monsieur le Ministre démontre, encore une fois, toute sa grandeur, ses qualités d’homme d’Etat, son ambition pour la commune de Mbao

Merci AKS Borom MBAO

Vive la promotion de la jeunesse

Ensemble pour la victoire finale