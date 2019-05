30 Photos: Rappel à Dieu de Cheikh Béthio : Médinatou Salam refuse du monde

Par vagues meurtries, les Thiantacônes ont afflué vers Madinatou Salam, la ville de leur guide où il débarquent depuis l’annonce de la triste nouvelle.

Des membres des familles religieuses se succèdent dans la demeure mortuaire, porteurs de compassion aux talibés et à la famille Thioune

Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée essaie autant que faire se peut de calmer et remonter les talibés. Le fils du Cheikh les exhorte au thiant et aux recommandations du défunt. En outre, il a assuré qu’aucune date n’est retenue pour le rapatriement du corps, dont ceux qui en sont chargés s’occupent et que la famille est plus que jamais unie, contrairement à certaines alarmistes publications dans la presse.

Regardez: