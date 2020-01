Khady Diokhané et son époux Babacar Gueye, fils du Concessionnaire national, Mbaye Gueye EMG, ont eu leur premier bébé après quelques mois de mariage. Les clichés de l’union de ce couple avaient fait le tour de la toile vu la grosse somme déboursée pour la cérémonie.

Devenus parents d’un magnifique bébé, monsieur et madame Gueye célèbrent le baptême en compagnie de leurs proches. Pour cette fête, on voit encore des invités de marques et de magnifiques “sagnsés” juste pour rendre inoubliable ce moment.

