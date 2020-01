L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) va procéder, le 7 février prochain, au lancement du cycle des grandes conférences de l’Ucad. Occasion pour les étudiants et pensionnaires de l’Ucad de célébrer leur parrain, Cheikh Anta Diop, ce grand érudit et historien disparu il y a 37 ans.

L’événement verra l’organisation de panels où des professeurs de rang A seront conviés, « pour permettre aux étudiants de s’exprimer sur des questions scientifiques, d’actualité et de panafricanisme qui permettent le développement intellectuel et le changement de vision de l’étudiant », confie le porte-parole du jour Cheikh Ahmadou Bamba Faye, dans les colonnes du quotidien Direct News.

