Kim Kardashian a eu 39 ans lundi. Pour son anniversaire, elle a reçu beaucoup d’amour et des cadeaux de luxe de ses amis et sa famille. Cependant, le plus beau cadeau a été offert par son mari, Kanye West. Le rappeur a offert un montant incroyable à des organismes de bienfaisance au nom de Kim Kardashian.

Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian a exprimé sa joie en partageant un certificat de don remis par lesdits organismes de bienfaisance.

La star de «Keeping up with the Kardashians» a révélé que le don a été offert à quatre organismes de bienfaisance voués à la réforme de la justice pénale.

«J’ai reçu des cadeaux incroyables de toute ma famille et Kanye m’a offert les plus beaux sacs. Mais il a aussi fait don d’un million de dollars à mes organismes de bienfaisance préférés qui travaillent si fort à la réforme des prisons… Cela me rend si heureuse !», a-t-elle écrit.