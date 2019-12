Les petits génies du Diambars académie ont fait forte sensation ce dimanche contre les insulaires de l’US Gorée. En déplacement au stade Amadou Barry de Guédiawaye, les vice-champions de la ligue 2 ont étrillé la formation Goréenne sur la marque de 4-0.

Le triplé de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (25e, 66e, 77e) et le but de Mor Talla Gaye (45e) auront définitivement enterré les espoirs Goréens. Extrêmement plaisants à voir jouer les « Diambars » seront à surveiller cette saison. De sérieux challengers qui se retrouvent au pied du podium (5ème, 6pts +4.) D’autre part les insulaires traversent une mini crise, avec deux défaites et un nul, les Goréens sont avant derniers (13ème 1pts –7.)