La troisième journée de Ligue 1, a livré son verdict ce dimanche avec un total de 15 buts marqués sur l’étendue du territoire national. Pour un bilan de quatre victoires (Dont deux à l’extérieur) et trois parties sanctionnées d’un nul.

C’est ainsi que le leader Dakar Sacré-Cœur a réussi à conserver sa première place malgré un nul concédé contre la Douanes.

Le Teungueth FC de Youssouph Dabo signe une belle opération en allant s’imposer 3-0 sur le terrain du Stade de Mbour. Une victoire qui lui permet de se hisser sur la deuxième marche du podium au moment où la Douanes recule à la troisième place suivie de l’AS Pikine (4eme.)

En milieu de tableau, les Diambars, le Casa Sports et Génération Foot restent en embuscade à un point du leader DSC. Le Jaraaf qui patauge à la 11eme place n’y arrive toujours pas. Idem pour L’US Gorée (13eme 1 pts) laminé (4-0) par les Diambars ce weekend. La lanterne rouge, le Stade de Mbour affiche zéro point au compteur avec trois revers.



SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019



Stade Djibril Daigne (Deni Biram)

GÉNÉRATION FOOT 1-2 Niary Tally (Mame Limamou Laye Gueye 87′ pour GF , Alioune Mbaye 17′ et 60′ pour NGB)



Stade Kat Dior de Thiès

CNEPS 1-1 JARAAF (Pape Massar Djité 33′ pour Cneps ; Albert Diene 88′ pour Jaraaf )



DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019



Stade Amadou Barry Guédiawaye

US GORÉE 0-4 DIAMBARS (Cheikh A B Dieng 25′, 66′ et 77′, Mor Talla Gaye 45’+1 pour Diambars)



Stade Caroline Faye

STADE DE MBOUR 0-3 TEUNGUETH FC (Boly Junior Sambou 30′, Djibril Sylla 45′, Baye Djiby Diop 73′ pour TFC)

Stade Aline Sitoe Diatta

CASA SPORT 1-0 NDIAMBOUR (Abdou Seydi 79′ pour Casa)



Stade Alassane Djigo Pikine

AS PIKINE 1-1 MBOUR PC (Landing Sagna 44′ pour Pikine; Abdoulaye Gueye 56′ pour MPC)



Stade Ndiareme Guédiawaye

AS DOUANE / DAKAR SC 0-0