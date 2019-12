Pour son retour au Stade Caroline Faye de Mbour, l’ancien entraîneur du Stade de Mbour, Youssouph Dabo a signé une belle victoire 3-0. De retour du tournoi de l’Ufoa U20 (Zone A), avec la médaille d’or. Dabo et son nouveau club Teungueth FC démarrent sur de bonnes bases. Après un nul subi et une défaite enregistrée, les « Rufisquois » ont enchainé avec un deuxième succès de rang.



Et, c’est contre les Mbourois que la bande à Malickou Ndoye a signé une belle prestation, ce dimanche, sur la pelouse du stade Caroline Faye. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour assister à l’ouverture du score par le biais de Bouly Jr Sambou (1-1,30e). Il sera imité par Djibril Sylla (2-1, 44e) Impuissants, les Mbourois concèderont un troisième but signé Djiby Diop (3-0, 77.) Le Tfc se hisse à la deuxième place du général (7pts +4) Alors que le Stade de Mbour reste lanterne rouge avec 0 point en trois journées disputées.





www.dakaractu.com