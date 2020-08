in Sénégal

by

4 de ses 6 agresseurs présumés arrêtés, voici la première réaction de Boy Kaïré(Vidéo)

Fin de cavale pour les cambrioleurs qui s’étaient introduits chez Boy Kairé. Selon les informations de Libération Online, 4 des 6 assaillants ont été arrêtés par la Gendarmerie de Sangalkam. Cet article 4 de ses 6 agresseurs présumés arrêtés, voici la première réaction de Boy Kaïré(Vidéo) est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

4 de ses 6 agresseurs présumés arrêtés, voici la première réaction de Boy Kaïré(Vidéo) was last modified: by