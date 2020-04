La respiration est notre outil anti-stress de base, disponible à tout moment. Confinés à la maison et dans le stress de l’attente du déconfinement, pratiquer régulièrement ces 4 exercices de sophrologie aide à se détendre et à recharger ses batteries.

La respiration abdominale chasse les angoisses

Très relaxante, la respiration abdominale soulage la fatigue et permet d’éliminer les déchets toxiques. L’amplitude des mouvements respiratoiresexerce un massage des organes abdominaux et favorise la détente neuromusculaire ainsi que l’oxygénation du cerveau.

Poser les mains sur le ventre pour mieux sentir le va et vient de sa respiration. Inspirer par le nez en gonflant le ventre comme un ballon. Expirer lentement par la bouche en rentrant progressivement le ventre. Vider l'air de ses poumons. A nouveau, inspirer en gonflant le ventre comme un ballon et en bloquant l'air dans les poumons quelques secondes. Puis, expirer lentement par la bouche en rentrant le ventre. Plus longue est l'expiration, meilleure sera la détente. En inspirant, on peut imaginer que l'on se remplit d'oxygène, d'air pur, d'énergie positive. Et en expirant on expulse le dioxyde de carbone, on évacue ses soucis, ses pensées négatives, son stress.

La respiration thoracique libère la poitrine

A condition d’être ample et profonde, elle favorise la libération des émotions par l’ouverture de la cage thoracique. C’est un excellent exercice pour les personnes tendues, qui ont des sensations d’oppression, de poids au niveau de la poitrine.

Debout, la tête et le dos bien droit, les pieds bien à plat sur le sol, tirer les épaules vers l'arrière. Puis, lever les bras vers l'avant à hauteur de la poitrine. Fléchir les coudes pour que les avant-bras forment un angle droit avec les bras. En inspirant lentement par le nez, écarter les bras vers l'extérieur (comme si on ouvrait une fenêtre). Garder l'air dans les poumons pendant quelques secondes, puis ramener les bras, toujours fléchis, devant soi en expirant par la bouche (on referme la fenêtre). Recommencer au moins trois fois, avant de relâcher les bras.

La cohérence cardiaque régule les émotions

Elle permet de contrôler sa respiration et la variabilité des battements de son cœur pour réguler son stress et équilibrer ses émotions.

Commencer par respirer lentement et profondément par le ventre. Ensuite, inspirer pendant 3 secondes, retenir l'air dans ses poumons pendant 12 secondes, puis expirer par la bouche pendant 6 secondes. Expirer le plus profondément possible en allant jusqu'au bout du souffle. L'inspiration viendra ensuite d'elle-même. Essayer de porter son attention sur la région du cœur en imaginant que l'on respire à travers lui... Une union entre le cœur et le cerveau.

La détente express apaise rapidement

Cette technique de respiration est rapide et efficace fait baisser la tension, l’émotion, le stresset apaise le système neuro végétatif.

Pour commencer, inspirer en gonflant le ventre. Puis expirer lentement par la bouche comme si le souffle passait à travers une paille. Plus longue est l'expiration, meilleure est la détente.

Dans un deuxième temps, porter son attention sur trois points suivants :

• Le menton (pour détendre l’ensemble du visage)

• Les épaules (pour relâcher la nuque, les bras, le tronc et le dos)

• L’abdomen (pour favoriser le relâchement du ventre, du bassin et des membres inférieurs).

Dans un troisième temps, inspirer lentement, puis sur une expiration » allongée à la manière d’une paille « , relâcher le menton, les épaules, l’abdomen.

Essayer de prendre conscience de la détente qui gagne chacune de ces zones. Et ne pas perdre de vue que combattre le stress cela aide aussi à réguler son poids.

