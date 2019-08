La capitaine des Lionnes du Sénégal a rendu une visite de courtoisie au Ministre des sports, Matar Ba. Une occasion pour elle, de lui présenter le trophée obtenu récemment à la fin de l’Afrobasket. Elle a été désignée dans le 5 Majeur du tournoi.

À 38 ans, Astou Traoré, née le 30 avril 1981 à Mbour, a participé à son 7e Afrobasket. Le Sénégal avait abrité la Coupe d’Afrique féminine de basketball ce 10 au 18 août à Dakar Arena, Diamniadio.

Championne d’Afrique en 2015

Cette compétition était la 7e édition de l’Afrobasket féminin pour Astou Traoré. Finaliste avec les Lionnes aux éditions 2005, 2007 et 2011. Astou Traoré connaîtra le bonheur d’être championne d’Afrique en 2015 avec le coach Moustapha Gaye. Mais auparavant, elle a remporté la médaille bronze en 2013.

Battu par Nigeria En 2017

En 2017, Astou Traoré et le Sénégal s’étaient inclinés en finale contre le Nigeria. Et pourtant elle était désignée « Meilleure joueuse »du tournoi. Elle a terminé meilleure marqueuse de l’Afrobasket avec 173 points. Le palmarès africain d’Astou Traoré ne s’en limite pas là. Elle a également remporté les Jeux africains à deux reprises : en 2007 et 2011.

Battu encore par le Nigeria à Dakar Arena

Malgré le soutien de leur public de Dakar et une superbe fin de match, les Lionnes du Sénégal se sont inclinées en finale de l’Afrobasket face au Nigeria (60-55). Le président de la République Macky Sall offre 10 millions à chaque membre de la délégation de l’équipe sénégalaise.