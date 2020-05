Balla Gaye 2 est un lutteur qui a plusieurs facettes. Lorsqu’il s’agit de lutte, il exhibe ses formes en se rendant en salle de musculation pour faire peur à ses adversaires. Mais en cette période de ramadan, le fils de Double Less a montré aux internautes et au public qu’il est en plein ramadan en enfilant son “djalaba”, et prend son chapelet et l’égrene tranquillement. Sacré Balla Gaye 2.

