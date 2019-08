Depuis son apparition fulgurante dans le clip à succès « Amina » d’Ariel Sheney, Maria Mobil ne passe plus inaperçue. La nouvelle coqueluche de Facebook aux courbes ensorcelantes, s’exhibe presque dénudée sur les réseaux sociaux et ne cesse d’attirer les regards. Mais, comment était-elle avant son glow up?

La blonde Maria Mobil (jolie Amina) et coach sportive togolaise, ne cesse d’impressionner plus d’uns. Inconnue jusqu’à un passé récent, la lady « Amina » est devenue la go à suivre de près après la sortie du clip d’Ariel Sheney. Une vidéo dans laquelle, elle n’a pas hésité à s’afficher très sexy et presque dénudée avec un physique hors norme. De quoi nourrir le regard des internautes.

