L’arène va accueillir de nouveaux promoteurs, la saison prochaine. Parmi ces nouvelles recrues, on peut noter Pape Sarr et ses partenaires, qui ont décidé d’offrir de belles affiches sous le label de Rent DKR Productions. Pour leur baptême du feu, ils ont plusieurs duels d’espoirs dans leurs plans. Mais le combat qui se précise, c’est celui qui doit mettre aux prises Mobil 2 et Bour Sine. Et pour la confirmation, les deux lutteurs se sont donné rendez vous avec le promoteur à Swiss Palace pour signer leur contrat et recevoir leur avance sur cachet.

Lutte TV

