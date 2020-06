En ces périodes de pandémie, ils sont nombreux les sénégalais qui nécessitent un soutien des autorités pour pouvoir faire face à cette crise. C’est ainsi que le gouvernement a pris la décisions de donner des kits alimentaires (sacs de riz, de l’huile, du sucre…) aux nécessiteux. Et Amadou Bâ ministre des affaires étrangères et personnalité politique aux Parcelles Assainies a regroupé des lutteurs comme Góra Sock, Big Pato, et par l’intermédiaire du roi des arènes a apporté sa contribution pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

